Stau im Hafen: Firmen prüfen Notmaßnahmen

Mindestens eine Dreiviertelstunde länger brauchen Autos und Lastwagen derzeit, wenn sie rund um die Köhlbrandbrücke und den sogenannten Finkenwerder Knoten unterwegs sind. Grund sind Staus duch Baustellen. Deshalb schlagen nun mehrere Unternehmen Alarm.

Unternehmen klagen über Stau im Hafen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.05.2019 06:30 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Zunehmende Staus durch Baustellen machen den Firmen im Hamburger Hafen zu schaffen: Jetzt schlagen sie Alarm und fordern Schritte, um die Lage zu entspannen.







HPA schlägt Entlastungsmaßnahme vor

Um den Verkehr zu entlasten, hat die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) nach Informationen von NDR 90,3 vorgeschlagen, eine Deichstraße als Einbahnstraße freizugeben. Sie scheiterte aber am Widerstand der Behörden.

Der Hafenbetreiber HHLA will Spediteure nun dazu bewegen, dass sie ihre Container in Altenwerder möglichst nachts abholen. Große Containerschiffe könnten außerdem zunächst in Waltershof oder am Terminal Tollerort entladen werden und müssten dann zum Beladen weiter nach Altenwerder. Das Unternehmen erhofft sich davon, dem Stau auf der Straße aus dem Weg zu gehen.

Die Forderungen von Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, gehen darüber hinaus: Er verlangt, dass Baustellen bereits aufeinander abgestimmt sein sollten, bevor die Arbeiten überhaupt ausgeschrieben werden. Der zunehmende Stau im Hafen, so Bonz, gefährde den Standort insgesamt.

Mehrere Baustellen im Hafengebiet

Vor anderthalb Wochen hat die Hafenverwaltung eine Baustelle in der Hafengegend eingerichtet, denn eine Brücke im Finkenwerder Knoten soll bis August saniert werden. Parallel dazu werden südlich des Elbtunnels an der A7 Lamellen repariert.

