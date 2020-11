Statistikamt liefert Zahlen zu Hamburgs Stadtteilen Stand: 10.11.2020 09:40 Uhr Rahlstedt bleibt Hamburgs bevölkerungsreichster Stadtteil. Das geht aus den Dienstag veröffentlichten Stadtteil-Profilen 2019 des Statistischen Landesamts hervor.

Die Stadtteile Rahlstedt (92.000), Billstedt (70.000) , Eimsbüttel (58.000) sind Hamburgs Top drei, wenn es nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner geht. Wer es lieber mit wenig Nachbarinnen und Nachbarn drumherum mag, der ist in Reitbrook oder Spadenland richtig. Dort leben jeweils nur rund 500 Personen. Wenn man nur nach der Fläche geht, hat Wilhelmsburg mit 35,4 Quadratkilometern die Nase vorn, gefolgt von Kirchwerder (32,3) und Rahlstedt (26,6). Die flächenmäßig kleinste Stadtteile sind Sternschanze (0,5), Hoheluft-Ost (0,6) und Hoheluft-West (0,7).

Weitere Informationen Statistikamt: Stadtteil-Profile 2019 für Hamburg Das Statistikamt Nord hat die Stadtteil-Profile 2019 für Hamburg veröffentlicht. extern

In Hoheluft-West ist schließlich auch die Einwohnerdichte am höchsten: Hier leben rund 19.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Ähnlich eng ist es in Eimsbüttel (18.000) und Hoheluft-Ost (17.000). Dünner besiedelt sind dagegen Moorburg, Altenwerder, Reitbrook und Francop, wo sich rechnerisch weniger als 100 Menschen einen Quadratkilometer teilen.

Daten auf mehr als 200 Seiten

Die Hamburger Stadtteil-Profile erscheinen einmal im Jahr. Auf mehr als 200 Seiten gibt es Daten zur Bevölkerung, zu Sozial- und Infrastruktur, zu Haushalten, Wohnsituation und Verkehr. Zum Beispiel erfährt man, dass in Cranz im vergangenen Jahr noch kein Elektroauto zugelassen war, in Hummelsbüttel schon 48 und in Harvestehude 68. Viele weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Statistischen Landesamts.

