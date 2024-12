Start der Weihnachtsferien: Hochbetrieb am Hamburger Flughafen

Stand: 20.12.2024 08:18 Uhr

In Hamburg starten die Weihnachtsferien für rund 270.000 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt 17 Tage haben sie nun frei, ehe am 6. Januar die Schule wieder beginnt. Mit dem Ferienbeginn steigt auch der Andrang am Hamburger Flughafen.