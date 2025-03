Start der Frühjahrsferien: Hochbetrieb am Hamburger Flughafen Stand: 05.03.2025 15:42 Uhr In Hamburg starten am Freitag für rund 270.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg die Frühjahrsferien. Am Flughafen wird es darum am Wochenende vermutlich voll.

Die stärksten Reisetage werden wohl Freitag und Sonntag sein, am Airport werden dann mehr als 40.000 an- und abreisende Fluggäste pro Tag erwartet. "Viele Familien zieht es nach den Wintermonaten in die Sonne", sagte Flughafensprecherin Katja Bromm. Besonders beliebt seien die Kanarischen Inseln, Mallorca, Portugal, die Türkei oder Hurghada in Ägypten.

Zwei neue Flugziele in Finnland

Aber auch Fernreisen über Drehkreuze wie Dubai oder Doha sind angesagt. Viele zieht es auch in den Schnee - beispielsweise nach Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt. Im Trend liegen außerdem die finnischen Ziele Rovaniemi und Kittilä, die neu von Hamburg aus angeflogen werden.

Flughafen rät: Zwei Stunden vor Abflug da sein

An den Spitzentagen gibt es jeweils rund 150 Starts und 150 Landungen. Der Flughafen empfiehlt Passagieren, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Weitere Tipps seien der Check-in am Vorabend und das sogenannte Slot-and-Fly-Angebot. Dabei kann man sich kostenlos ein 15-minütiges Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr