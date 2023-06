Starkregen: A7 in Hamburg muss in Richtung Norden gesperrt werden Stand: 20.06.2023 09:59 Uhr Das Sommergewitter am Wochenende hat eine Baustelle auf der A7 in Hamburg unter Wasser gesetzt. Der Regen unterspülte eine Fahrbahn nördlich des Elbtunnels. Die abgesackte Stelle muss nun umgehend repariert werden

Die nach heftigen Regenfällen abgesackte Fahrbahn nördlich des Hamburger Elbtunnels behindert den Verkehr auf der Autobahn in Richtung Norden. Wegen der Schadstelle zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Bahrenfeld habe eine von drei Spuren gesperrt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Montag.

Fahrbahn Richtung Norden muss gesperrt werden

Der Fahrbahnabschnitt in der Baustelle für den Lärmschutztunnel Altona soll in der Nacht zum Donnerstag repariert werden. Dafür werde eine Sperrung der kompletten Fahrbahn in Richtung Norden nötig sein. Bis Mittwochabend könne der Verkehr auf nur zwei Spuren an der unterspülten Stelle vorbeifahren. Die rechte Spur bleibe gesperrt.

Wasserrohrbruch beeinträchtigt Verkehr an Köhlbrandbrücke

Am Montagnachmittag standen nach Angaben der Verkehrsleitzentrale vor allem Lastwagen zeitweise ab Hamburg-Heimfeld im Stau. Die Regenfälle hatten ebenfalls zu einem Wasserrohrbruch geführt, der den Verkehr an der Köhlbrandbrücke beeinträchtigt. Der Bereich Ellerholzbrücke und Roßdamm Richtung Waltershof wurde zwischenzeitlich zwischen Veddeler Damm und Köhlbrandbrücke gesperrt.

