Stand: 13.09.2023 16:33 Uhr Starker Regen sorgt für mehrere Einsätze der Hamburger Feuerwehr

Der starke Regen hat am Mittwochvormittag für mehrere Einsätze der Hamburger Feuerwehr gesorgt. In den meisten Fällen mussten die Einsatzkräfte Wasser aus vollgelaufenen Kellern pumpen. In Stadtteil Wilhelmsburg wurde eine Tankstelle von den Wassermassen überflutet. Und an der Flughafenstraße lief eine Unterführung voll.

