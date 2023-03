Stand: 01.03.2023 07:00 Uhr Starker Einbruch bei Containerumschlag in Hamburg

Der Containerumschlag im Hamburger Hafen ist im Januar überraschend stark eingebrochen, nämlich um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Nach Informationen von NDR 90,3 ist der Umschlag in den Konkurrenzhäfen in Nordeuropa dagegen nicht so stark eingebrochen. Fachleute machen für den starken Rückgang in Hamburg unter anderem die teilweise zurückgenommene Elbvertiefung und hohe Kosten für Reeder in der Hansestadt verantwortlich.

