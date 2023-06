Starke Regenfälle: Feuerwehreinsätze und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr Stand: 23.06.2023 06:55 Uhr Wegen der starken Regenfälle gilt in Hamburg derzeit noch eine Unwetterwarnung. Bislang hat es in der Hansestadt aber nur rund 30 wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr gegeben.

Vor allem in den Stadtteilen Altona, Rotherbaum, Wandsbek und Rahlstedt sind Keller vollgelaufen oder Straßen überspült worden. In einigen Fälle staute sich das Regenwasser auf Flachdächern und sickerte in die Gebäude. An der S-Bahnstation Landwehr sammelte sich das Wasser in der Fußgängerunterführung. Der Regen richtete aber nicht so viel Schaden an, wie zuvor befürchtet. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr: 31 wetterbedingte Einsätze

Nach Angaben der Feuerwehr gab es in der Hansestadt in der Nacht zum Freitag 31 Einsätze wegen des Wassers. "Das war aber nichts Weltbewegendes", so ein Sprecher. Es habe sich größtenteils um das Freimachen von Wasserabläufen gehandelt.

Bahnstrecke nach Berlin gesperrt

Das Unwetter beeinträchtigt auch den Zugverkehr. Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg sei gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Demnach werden die Züge über Stendal umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde. Bundesweit kam es in der Nacht zum Freitag aufgrund von Unwetterschäden zu Verspätungen und Zugausfällen, wie es auf der Internetseite des Unternehmens heißt.

Zugbindung aufgehoben

Die Bahn stellte für gestrandete Reisende in mehreren Bahnhöfen Züge zum Übernachten bereit, unter anderem auch in Hamburg. Wer für Donnerstag oder Freitag ein Bahn-Ticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", teilte die Bahn mit. Reisende sollten sich in jedem Fall im Vorfeld noch einmal online informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt, so die Bahn.

Am Nachmittag wieder Sonnenschein

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch heute noch im Laufe des Vormittags mit starken Regenfällen. Das Tief wandert jedoch langsam Richtung Osten ab, wobei die schwülwarme Luft durch kühlere ersetzt wird. "Am Nachmittag gibt es dann im Norden wieder viel Sonnenschein - ganz so, als sei nichts gewesen", richtete Wetterexperte Frank Böttcher bei NDR Info den Blick nach vorne. Die Tageshöchsttemperaturen sollen in Hamburg bei etwa 23 Grad liegen.

