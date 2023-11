Stand: 02.11.2023 18:54 Uhr Stage Theater sucht Darsteller für Michael-Jackson-Musical

Das Stage Theater an der Elbe hat am Donnerstag mit einem Casting für das geplante Michael-Jackson-Musical begonnen. Gesucht werden drei Tänzer und Sänger unterschiedlichen Alters - und zwar Jungen im Alter von rund zehn Jahren, Jugendliche bis Anfang 20 sowie Darsteller für den erwachsenen "King of Pop". Das Broadway-Musical ersetzt im nächsten Herbst "Die Eiskönigin". Am Donnerstag begann zugleich der Kartenvorverkauf.

