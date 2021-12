Stadtwerkstatt: Ideen für die Hamburger Innenstadt

Stand: 03.12.2021 08:49 Uhr

Viel Grün, wenig bis gar keine Autos und Platz für Gewerbe, Wohnen und Kultur: So soll die Hamburger Innenstadt in Zukunft aussehen. Was das konkret heißt, darüber haben Experten und Expertinnen mit Hamburgerinnen und Hamburgern am Donnerstagabend in der zweiten Stadtwerkstatt diskutiert.