Stadtteilschule Finkenwerder: Sporthalle brennt komplett nieder Stand: 19.02.2023 15:57 Uhr Eine Schulturnhalle im Hamburger Stadtteil Finkenwerder ist am frühen Sonntagmorgen abgebrannt. Die Ursache für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Ein Fußgänger hatte das Feuer gegen 4.20 Uhr entdeckt und gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr stand die etwa 30 mal 50 Meter große Halle der Stadtteilschule Finkenwerder beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Später seien dann das Dach sowie Teile der Fassaden eingestürzt. Rund 120 Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz, um den Brand zu löschen - unter anderem mithilfe von Drehleitern.

Trümmerfeld auf Schulgelände

Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern dauerten bis zum Mittag an. Gegen 13 Uhr waren auch die letzten Flammen gelöscht. Durch das Feuer ist die Sporthalle zum Teil eingestürzt. Backsteintrümmer der Fassade, gelbe Isolierwolle, Wellblechstücke des Dachs und das verkohlte Gerippe eines Basketballkorb lagen verteilt auf dem Gelände. Das Technische Hilfswerk zog die Trümmer mit einem Radlader auseinander, um die Nachlöscharbeiten zu erleichtern.

Niemand verletzt - Höhe des Schadens noch unklar

Die Polizei geht nicht von Brandstiftung aus. Möglicherweise könne ein technischer Defekt die Brandursache sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob eine Verpuffung nach einem Gasleck zum Brand in der Turnhalle geführt hat. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.

Unterricht fällt Montag und Dienstag aus

Der Brand hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Sowohl in der Stadtteilschule als im benachbarten Gymnasium kann am Montag und am Dienstag kein Unterricht stattfinden. Die Schulbehörde erklärte am Sonntagnachmittag, dass Gelände habe noch nicht gesichert werden können. Außerdem werde die Wasserversorgung erst im Laufe des Montags wieder hergestellt. Die Schulen richteten gemeinsam eine Notbetreuung für Kinder ein, deren Eltern die Betreuung nicht übernehmen können.

AUDIO: Sporthalle der Stadtteilschule Finkenwerder abgebrannt (1 Min) Sporthalle der Stadtteilschule Finkenwerder abgebrannt (1 Min)

Schon im Sommer 2022 Großbrand in der Schule

Bereits im Juli 2022 gab es an der Stadtteilschule Finkenwerder einen Großbrand. Nach einer Explosion wegen einer defekten Gasleitung stand das Verwaltungsgebäude damals in Flammen. Dabei wurden unter anderem das Lehrerzimmer und Schulleitungsbüro zerstört.

