Stand: 21.11.2019 06:46 Uhr

Stadtrundfahrten verzichten auf Tourguides

Die persönliche Ansprache bei Stadtrundfahrten in Hamburg wird noch seltener: Die Anbieter der Bus-Touren setzen ab Januar fast nur noch auf automatische Bandansagen. Beim Marktführer, den roten Doppeldeckern, werde man ab 6. Januar auf die menschlichen Tourguides verzichten, sagte Geschäftsführerin Katharina Fest im Gespräch mit NDR 90,3.

Anbieter sollen Sozialabgaben zahlen

Hintergrund ist, dass man einen Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung erhalten habe. Diese ist der Ansicht, dass Tourguides wie Festangestellte arbeiten - und die Unternehmen für diese Mitarbeiter Sozialabgaben zu leisten hätten. Beschäftigt waren die meisten in Hamburg aber bisher als Selbstständige auf Honorarbasis.

Rentenversicherung stellt Nachforderungen

Die roten Doppeldecker hätten einen Bescheid über 430.000 Euro erhalten, so die Geschäftsführerin. Insgesamt rechne man mit einer Forderung von 1,2 Millionen Euro bis 2019. Auch die anderen Anbieter in Hamburg haben Probleme mit solchen Forderungen und wollen die Beschäftigung von menschlichen Tourguides mindestens reduzieren.

