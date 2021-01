Stadtreinigung sammelt Weihnachtsbäume in Hamburg ein Stand: 04.01.2021 11:28 Uhr Seit Montag holt die Stadtreinigung in Hamburg die Weihnachtsbäume ab. In jedem Stadtteil gibt es dafür zwei Termine. Alternativ können die Bäume in den Recylinghöfen abgegeben werden.

Die Abholung der Tannenbäume ist für private Haushalte kostenlos. Voraussetzung ist, dass die Bäume kleiner als 2,50 Meter sind und restlos abgeschmückt wurden. Die Bäume sollten so am Straßenrand abgelegt werden, dass sie den Verkehr nicht gefährden und sonst niemanden behindern. Außerdem sollte kein Holzkreuz mehr am Stamm befestigt sein.

Kostenlose Abgabe auch in Recylinghöfen

Unabhängig von den Abholungsterminen in den Stadtteilen können die Tannenbäume auch in den Hamburger Recyclinghöfen ab sofort kostenlos abgegeben werden.

Weihnachtsbaumsammlung 2021 der Stadtreinigung Hamburg Stadtgebiet Datum Allermöhe 6. und 13. Januar Alsterdorf 4. und 11. Januar Altengamme 6. und 13. Januar Altenwerder 6. und 13. Januar Altona-Altstadt 7. und 14. Januar Altona-Nord 7. und 14. Januar Bahrenfeld 8. und 15. Januar Barmbek-Nord 8. und 15. Januar Barmbek-Süd 5. und 12. Januar Bergedorf 7. und 14. Januar Bergstedt 7. und 14. Januar Billbrook 6. und 13. Januar Billstedt 7. und 14. Januar Billwerder 5. und 12. Januar Blankenese 6. und 13. Januar Borgfelde 4. und 11. Januar Bramfeld 8. und 15. Januar Cranz 7. und 14. Januar Curslack 6. und 13. Januar Dulsberg 8. und 15. Januar Duvenstedt 5. und 12. Januar Eidelstedt 5. und 12. Januar Eilbek 9. und 16. Januar Eimsbüttel 7. und 14. Januar Eißendorf 6. und 13. Januar Eppendorf 4. und 11. Januar Farmsen-Berne 5. und 12. Januar Finkenwerder 7. und 14. Januar Francop 7. und 14. Januar Fuhlsbüttel 7. und 14. Januar Groß Borstel 5. und 12. Januar Groß Flottbek 8. und 15. Januar Gut Moor 7. und 14. Januar HafenCity 6. und 13. Januar Hamburg-Altstadt 4. und 11. Januar Hamm-Nord 4. und 11. Januar Hamm-Mitte 4. und 11. Januar Hamm-Süd 4. und 11. Januar Hammerbrook 4. und 11. Januar Harburg 8. und 15. Januar Harvestehude 4. und 11. Januar Hausbruch 7. und 14. Januar Heimfeld 6. und 13. Januar Hoheluft-Ost 4. und 11. Januar Hoheluft-West 4. und 11. Januar Hohenfelde 9. und 16. Januar Horn 5. und 12. Januar Hummelsbüttel 4. und 11. Januar Iserbrook 6. und 13. Januar Jenfeld 6. und 13. Januar Kirchwerder 8. und 15. Januar Kleiner Grasbrook 6. und 13. Januar Langenbek 4. und 11. Januar Langenhorn 7. und 14. Januar Lehmsahl-Mellingstedt 5. und 12. Januar Lohbrügge 4. und 11. Januar Lokstedt 5. und 12. Januar Lurup 8. und 15. Januar Marienthal 4. und 11. Januar Marmstorf 4. und 11. Januar Moorburg 7. und 14. Januar Moorfleet 6. und 13. Januar Neuallermöhe 5. und 12. Januar Neuenfelde 7. und 14. Januar Neuengamme 6. und 13. Januar Neugraben-Fischbek 9. und 16. Januar Neuland 7. und 14. Januar Neustadt 4. und 11. Januar Niendorf 9. und 16. Januar Nienstedten 6. und 13. Januar Ochsenwerder 8. und 15. Januar Ohlsdorf 7. und 14. Januar Osdorf 8. und 15. Januar Othmarschen 7. und 14. Januar Ottensen 7. und 14. Januar Poppenbüttel 4. und 11. Januar Rahlstedt 6. und 13. Januar Reitbrook 8. und 15. Januar Rissen 6. und 13. Januar Rönneburg 8. und 15. Januar Rothenburgsort 6. und 13. Januar Rotherbaum 4. und 11. Januar Sasel 5. und 12. Januar Schnelsen 5. und 12. Januar Sinstorf 4. und 11. Januar Spadenland 6. und 13. Januar St. Georg 4. und 11. Januar St. Pauli 4. und 11. Januar Steilshoop 8. und 15. Januar Steinwerder 6. und 13. Januar Stellingen 8. und 15. Januar Sternschanze 4. und 11. Januar Sülldorf 6. und 13. Januar Tatenberg 8. und 15. Januar Tonndorf 5. und 12. Januar Uhlenhorst 9. und 16. Januar Veddel 7. und 14. Januar Volksdorf 8. und 15. Januar Waltershof 6. und 13. Januar Wandsbek 4. und 11. Januar Wellingsbüttel 7. und 14. Januar Wilhelmsburg 5. und 12. Januar Wilstorf 8. und 15. Januar Winterhude (nördl. Jahnring/Bussestr.) 4. und 11. Januar Winterhude (südl. Jahnring/Bussestr.) 9. und 16. Januar Wohldorf-Ohlstedt 9. und 16. Januar

