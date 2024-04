Stand: 25.04.2024 13:41 Uhr Stadtreinigung: Mehr Papierkörbe am Elbstrand

Am Hamburger Elbstrand zwischen Övelgönne und Wedel ist seit Donnerstag die Stadtreinigung wieder verstärkt im Einsatz. Dort, wo spätestens am Wochenende sonnenhungrige Menschen sitzen, stehen jetzt zwei Reihen knallroter Papierkörbe im Sand. Deren Zahl wurde ordentlich aufgestockt - von 45 im Vorjahr auf jetzt 220. Wenn viel Müll anfällt, wird das Team am Strand von bis zu 50 Kolleginnen und Kollegen der Stadtreinigung unterstützt.

