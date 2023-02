Stand: 20.02.2023 10:52 Uhr Stadtputzaktion startet am Freitag

Bierdosen im Gebüsch, Plastiktüten in der Alster und Zigarettenstummel auf der Wiese: Mehrere Tausend Menschen wollen sich in Hamburg gemeinsam Handschuhe und Müllbeutel schnappen und die Stadt aufräumen. "Hamburg räumt auf!" heißt die Aktion von Stadtreinigung, Umweltbehörde und Nabu, die am Freitag wieder startet und bis zum 5. März läuft. Der Termin ist extra so früh im Jahr, um die später im Jahr brütenden Vögel nicht zu stören.

