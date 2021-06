Stadtpark: Polizei löst Partys von mehreren tausend Menschen auf Stand: 20.06.2021 16:18 Uhr Mehrere tausend Menschen haben am Wochenende das schöne Wetter an der Alster, Elbe und im Stadtpark genossen. Allerdings gab es nachts immer wieder Ärger, sodass gerade im Stadtpark die Polizei mehrfach eingreifen musste.

Mit Bassboxen, Campingstühlen und viel Alkohol waren viele junge Menschen am Wochenende in den Stadtpark gezogen. Dort zählte die Polizei am vergangenen Freitagabend 4.000 Menschen, am Sonnabend waren es 7.000.

Mit zunehmendem Alkoholkonsum wurde die Stimmung aggressiver, es kam zu Diebstählen und Schlägereien. In den Nächten zu Sonnabend und Sonntag räumten Polizistinnen und Polizisten den Stadtpark, auch weil die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Feiernde bewarfen die Beamtinnen und Beamten mit Flaschen - vier Einsatzkräfte wurden verletzt.

AUDIO: Viele Feiernde im Stadtpark am Wochenende (1 Min) Viele Feiernde im Stadtpark am Wochenende (1 Min)

Hayns Park ebenfalls gesperrt

Auch der Hayns Park in Eppendorf wurde gesperrt, als es zu voll wurde. Dort hatten sich 150 junge Menschen um eine Musikbox versammelt. Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten sich über die Lautstärke bei der Polizei.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.06.2021 | 19:30 Uhr