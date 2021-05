Stadtentwicklungsausschuss: Wie könnte Harburg 2040 aussehen?

Stand: 04.05.2021 11:09 Uhr

Wie könnte Harburg in zwanzig Jahren aussehen? Und was macht das Zentrum attraktiver? Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Montag mehrheitlich dem Rahmenplan 2040 zugestimmt.