Stadtderby: Mehrere Verletzte bei Polizeieinsatz Stand: 14.10.2022 18:25 Uhr Nachdem am Nachmittag vor Beginn des Hamburger Stadtderbys nach Polizeiangaben etwa 3.500 HSV-Fans durch St. Pauli marschiert waren, kam es vor dem Millerntorstadion zu Auseinandersetzungen zwischen Ultra-Fans des FC St. Pauli und der Polizei.

Mit Wasserwerfern, Reiterstaffel und Bereitschaftspolizei hatten die Beamtinnen und Beamte versucht, die beiden Fanlager voneinander fernzuhalten und Ausschreitungen zu verhindern. "Herzstück ist die strikte Trennung, der Fangruppierungen. Nur so können wir die Sicherheit aller und vor allem die Sicherheit von unbeteiligten Dritten gewährleisten", hatte die Pressesprecherin Sandra Levgrün im Vorfeld gesagt. Da es sich um ein Risiko-Spiel handelt, wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Hamburg verstärkt. Beim Marsch der HSV-Fans vom Altonaer Balkon über die Reeperbahn bis zum Stadion kam es laut Polizei vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik, ansonsten verlief er zunächst friedlich. Am Millerntorstadion kam es dann fast zu einem Zusammenstoß zwischen HSV- und St. Pauli-Anhängern: Etwa 150 schwarz gekleidete und mit rotem Schal maskierte St. Pauli-Fans sind nach Angaben des NDR 90,3 Polizeireporters auf die HSV-Fans zugelaufen. Die Polizei konnte dies allerdings unterbinden. Sie werden der Gruppierung "Rotsport St. Pauli" zugeordnet.

FC St. Pauli kritisiert Polizeigewalt

Danach sei die Polizei mehrfach in die Menge hineingelaufen, um einzelne der maskierten St. Pauli-Anhänger zu greifen. Dabei gingen mehrere Menschen zu Boden, wurden festgehalten. Der FC St. Pauli twitterte, dass es bei einem massiven Polizeieinsatz mehrere Personen verletzt wurden. Angesichts vorliegender Videos und Augenzeugenberichten stelle sich die dringende Frage nach der Verhältnismäßigkeit", so der Verein.

Hamburger Polizei will Fall prüfen

Die Polizei Hamburg reagierte bei Twitter und schrieb: "Teile dieser Gruppe wurden dabei in Gewahrsam genommen. Ein im Internet kursierendes Video zeigt eine solche Ingewahrsamname, bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet." Die Hintergründe seien noch nicht klar. Ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, werde geprüft, so die Polizei.

Stadtderby erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen

Es ist das erste Stadtduell seit zweieinhalb Jahren ohne Corona-Einschränkungen und es werden knapp 30.000 Fans erwartet. Der FC St. Pauli werde mehr Ordner als üblich einsetzen, sagte ein Vereinsprecher. Zudem seien die Pufferzonen zwischen Heim- und Gästebereich vergrößert worden. Alkoholkonsum im Stadion ist verboten.

Gleichzeitig muss die Polizei auch den Feierabendverkehr auf St. Pauli regeln. Autofahrerinnen und -fahrer sollten den Bereich meiden.

