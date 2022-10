Stadtderby: HSV-Fan-Marsch zum Millerntorstadtion Stand: 14.10.2022 15:01 Uhr Noch vor dem Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Polizei: Am Nachmittag ziehen etwa 2.500 HSV-Fans vom Altonaer Balkon über die Reeperbahn bis zum Millerntorstadtion.

Mit Wasserwerfern, Reiterstaffel und Bereitschaftspolizei haben die Beamtinnen und Beamte heute die Aufgabe, die beiden Fanlager von einander fernzuhalten und Ausschreitungen zu verhindern. "Herzstück ist die strikte Trennung, der Fangruppierungen. Nur so können wir die Sicherheit aller und vor allem die Sicherheit von unbeteiligten Dritten gewährleisten", so Pressesprecherin Sandra Levgrün. Die Polizei rechnet damit, dass während des Fanmarsches Pyrotechnik gezündet wird und schließt auch gewaltsame Provokationen an der Strecke nicht aus.

Stadtderby erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen

Mit dem Überpinseln der Davidwache an der Hafenstraße hatten die HSV-Fans ein erstes Signal gesetzt. Es ist das erste Stadtduell seit zweieinhalb Jahren ohne Corona-Einschränkungen und es werden knapp 30.000 Fans erwartet.

AUDIO: FC St. Pauli gegen HSV - viel Arbeit für die Polizei? (1 Min) FC St. Pauli gegen HSV - viel Arbeit für die Polizei? (1 Min)

Polizei hält körperliche Auseinandersetzungen zwischen den Fans für möglich

"Im Vorfeld des Spiels rechnen wir schon damit, dass sich jeweils so 150 bis 200 Anhänger sowohl HSV-Fans als auch St. Pauli-Fans im Viertel bewegen", sagte die Polizei. "Also sollte dort jemand als Fan der gegnerischen Mannschaft erkannt werden, dann kann es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen."

Gleichzeitig muss die Polizei auch den Feierabendverkehr auf St. Pauli regeln. Autofahrerinnen und -fahrer sollten den Bereich meiden.

