StadtRad in Hamburg: Deutsche Bahn senkt den Tagespreis Stand: 12.06.2023 13:14 Uhr Die Deutsche Bahn senkt die Preise für das Hamburger StadtRad-Leihsystem. Der Preis für eine eintägige Ausleihe wird um 40 Prozent günstiger.

Wer sich einen ganzen Tag ein StadtRad leiht, zahlt bisher 15 Euro. Künftig sind es nur noch 9 Euro, teilte die Bahn am Montag mit. Sie betreibt das Leih-Geschäft in Hamburg. An den kostenlosen ersten 30 Minuten ändert sich nichts. Hintergrund sind nach Angaben eines Sprechers Markt-Analysen: Diese hätten gezeigt, dass bei einer Gebühr von unter zehn Euro deutlich mehr Menschen ein StadtRad leihen. "Die neuen kostengünstigen Tarife des Stadtrads sind ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige und sozial gerechte Mobilitätswende", sagte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Ausleihe von vier Räder mit einer Buchung

Außerdem soll es ab Dienstag möglich sein, bis zu vier Fahrräder auf einmal zu leihen. "So ist das Modell für Familien und Freundesgruppen noch schneller und bequemer nutzbar", erklärte Tjarks weiter. Die Leihfahrräder sollen vor allem eine kostengünstige Alternative zum Auto darstellen. "Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu nutzen, hat viele Vorteile, es schont die Umwelt, ist gesund und trägt gerade in Städten zu einer höheren Lebensqualität bei", sagte Jürgen Gudd von DB Connect.

Zahl der StadtRad-Fahrten zuletzt rückläufig

Tatsächlich waren die Räder in den vergangenen Jahren weniger gefragt: Im vergangenen Jahr wurden durchschnittlich jeden Tag 5.100 Fahrten gemacht. 2020 waren es noch fast 6.000. Gründe dafür sind laut Bahn die Konkurrenz durch die E-Scooter und Vandalismus-Schäden - dadurch standen eine Zeit lang weniger Räder zur Verfügung.

Aktuell rund 300 Leihstationen in Hamburg

StadtRad hat mittlerweile eine Flotte von 3.600 Rädern, die den Hamburgerinnen und Hamburgern Tag und Nacht zur Ausleihe zur Verfügung stehen. In Hamburg gibt es aktuell rund 300 Leihstationen. Bis zum Jahresende sollen es 350 werden. Mittlerweile sind 237.000 Menschen in Hamburg bei dem Bikesharing-System angemeldet.

