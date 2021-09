Stadt Hamburg kauft mehr als 700 Hektar Land auf Stand: 06.09.2021 16:07 Uhr Die Stadt Hamburg hat über ihren Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) im vergangenen Jahr Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 701 Hektar gekauft. Die Grundstücke sollen dem Wohnungsbau und der Stadtentwicklung dienen, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) erklärte.

Die Kosten für die Grundstückskäufe belaufen sich auf 101 Millionen Euro, wie Dressel am Montag bei der Vorlage des LIG-Geschäftsberichts 2020 sagte. Dem gegenüber stand der Verkauf von 164 Hektar städtischen Flächen, wobei nur 39 Hektar zum Preis von 57 Millionen Euro an Externe gegangen seien. Der größte Anteil - etwa zwei Drittel der Flächen - sei an städtische Unternehmen weitergegeben worden. Insgesamt sind damit den Angaben zufolge 36.700 der 75.500 Hektar Landesfläche in städtischer Hand. Das entspreche 49 Prozent.

Finanzsenator: Gut investiertes Geld

Dressel sagte: "Das ist glaube ich eine ganz wichtige Nachricht, dass die Fläche Hamburgs, die der Freien und Hansestadt Hamburg gehört, wächst und nicht sinkt." Das Geld für die Grundstückskäufe sei gut investiert, meinte der Finanzsenator. Darauf könne man etwa die Science City Bahrenfeld, die neue U5 oder Wohnungen bauen. Auch viel Grünland für den ökologischen Ausgleich erwarb die Stadt bei Landwirten.

AUDIO: Stadt Hamburg kauft massiv Privatgrund auf (1 Min) Stadt Hamburg kauft massiv Privatgrund auf (1 Min)

Der Finanzsenator widersprach Forderungen von Volksinitiativen, gar kein städtisches Land mehr zu verkaufen: "Wir müssen Stadtentwicklungspolitik weiter ermöglichen. Wir müssen weiter ankaufen können, und dafür ist es notwendig, dass man ab und zu auch mal etwas verkauft." Geld braucht die Stadt auch für Kauf und Bau eigener Büros. Sie will nicht mehr so viel teuer mieten.

