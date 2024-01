Stand: 31.01.2024 19:00 Uhr Stadt Hamburg fragt nach Zufriedenheit mit Verwaltung und Wohnumfeld

Die Stadt Hamburg fragt ihre Bürgerinnen und Bürger, wie zufrieden sie mit der Verwaltung sind. Zur Teilnahme aufgerufen sind alle, die bis Ende April den Hamburg Service vor Ort besuchen, also die Kundenzentren nutzen. Auch Fragen zum Leben in der Stadt können beantwortet werden - zum Beispiel nach der Zufriedenheit mit Sportangeboten oder der Verkehrssituation. Um an der Befragung teilzunehmen, werden Bürgerinnen und Bürger im Anschluss an einen Termin im Hamburg Service vor Ort per E-Mail eingeladen. Zudem ist eine Teilnahme durch das Einscannen von QR-Codes mit dem Smartphone sowie vor Ort an Befragungsterminals möglich. Die Befragung ist anonym und die Teilnahme freiwillig.

