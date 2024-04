Stand: 08.04.2024 10:53 Uhr Staatsschutz ermittelt wegen homophober Beleidigung

Am Sonntagabend ist in Hamburg ein männliches Paar in der Bernhard-Nocht-Straße auf St. Pauli spazieren gegangen und plötzlich beschimpft worden. Aufgrund der homophoben Beleidigung rief das Paar die Polizei. Diese konnte den Mann wenig später finden. Gegen den Tatverdächtigen ermittelt jetzt der Staatsschutz.

