Stand: 20.09.2023 19:26 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Vorfall in Bahrenfeld

Unbekannte haben einen Mann am vergangenen Sonntag in Bahrenfeld rassistisch beleidigt, wie die Hamburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 51-Jährige ging weiter, die drei Täter folgten ihm und schlugen mit Gegenständen auf ihn ein. Als der Mann um Hilfe schrie, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Das Opfer erlitt Hämatome an Kopf und Armen. Die Tat ereignete sich zwischen 4.45 Uhr und 5 Uhr morgens im Bereich Schleswiger Straße/Leunastraße. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.09.2023 | 19:30 Uhr