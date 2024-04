Stand: 28.04.2024 11:35 Uhr Staatsanwaltschaften: Immer mehr offene Verfahren - vor allem in Hamburg

Bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland häufen sich immer mehr offene Verfahren an. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes waren im vergangenen Jahr mehr als 900.000 Fälle unbearbeitet. Demnach ist die Zahl innerhalb von zwei Jahren um ein Viertel gestiegen. Besonders verschlechtert hat sich die Situation in Hamburg: Dort ist die Anzahl der offenen Verfahren im Zweijahres-Vergleich um 70 Prozent gestiegen - auf fast 40.000.

