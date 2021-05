Staatliche Museen und Ausstellungshäuser öffnen Dienstag Stand: 12.05.2021 15:50 Uhr Hamburgs staatliche Museen sollen mit strengen Hygienemaßnahmen und einer Teststrategie am Dienstag wieder öffnen. Das sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) heute zu NDR 90,3.

Bereits ab Montag könnten Interessierte telefonisch oder auf den Websites der Häuser eine Terminbuchung vornehmen, um Wartezeiten zu vermeiden, empfahl die Kulturbehörde am Mittwoch.

Öffnung ist "ein gutes Signal"

Die Öffnung der staatlichen Museen am Dienstag sei ein erster Schritt und ein gutes Signal, dass die Kultur wieder in den Alltag der Menschen zurückbringt, so Carsten Brosda im Gespräch mit NDR 90,3. Auch Gedenkstätten und Galerien werden ab nächste Woche wieder geöffnet. Wann genau die privaten Museen wieder Besucherinnen und Besucher empfangen, sei noch in der Abstimmung.

AUDIO: Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda zu Öffnungen (9 Min) Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda zu Öffnungen (9 Min)

Besuche nur mit Test oder Impfnachweis möglich

In jedem Fall ist ein Besuch nur mit Vorlage eines negativen Tests möglich. Dabei zählt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder ein höchstens 12 Stunden alter Schnelltest. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Auch mit einer nachgewiesenen Impfung oder dem Nachweis einer überstandenen Coronainfektion kann man die Museen besuchen. Wie die Eintrittskarte werde das am Einlass kontrolliert.

Testkonzepte gelten auch als Blaupause für Theater

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Auch muss die Zahl der Besucher entsprechend der Größe der Fläche begrenzt werden. Die Testkonzepte der Museen gelten auch als Blaupause für die Theater. Sinken die Inzidenzwerte weiter, könnten Anfang Juni die Theater wieder öffnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2021 | 15:00 Uhr