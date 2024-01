Stand: 12.01.2024 19:03 Uhr St. Pauli verliert gegen Osnabrück

Zweitliga-Aufstiegskandidat FC St. Pauli ist mit einer Niederlage in das Fußballjahr 2024 gestartet. Im Trainingslager in Spanien unterlagen die Hamburger am Freitag gegen den Liga-Konkurrenten und Tabellenletzten VfL Osnabrück mit 1:3 (0:2). In der Partie über zweimal 75 Minuten traf Adam Dzwigala (54.) für St. Pauli. Der Hamburger Torhüter Nikola Vasilj hielt zwischendurch einen Elfmeter.

