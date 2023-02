St. Pauli gegen Rostock: Polizei in Hamburg im Großeinsatz Stand: 26.02.2023 13:11 Uhr Heute treffen im Millerntorstadion der FC St. Pauli und Hansa Rostock aufeinander. Da die Partie wegen der verfeindeten Fan-Lager als Hochrisikospiel gilt, ist die Polizei in Hamburg im Großeinsatz.

Die Polizei will unbedingt verhindern, dass die stark rivalisierenden Fangruppen unkontrolliert aufeinandertreffen. Denn dann könnte es auch körperliche Auseinandersetzungen geben, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb werde es eine strikte Fan-Trennung geben. Damit das gelingt, begleiten Hunderte Polizisten und Polizistinnen die Partie. Neben der gesamten Hamburger Bereitschaftspolizei sind auch Hundertschaften aus Berlin, Schleswig-Holstein und der Bundespolizei im Einsatz. Die Polizei rechnet mit Aktionen beider Lager. Deshalb sollen in der Stadt überall Polizistinnen und Polizisten sein, um verdächtige Personengruppen schnell zu identifizieren.

Teil der Rostock-Fans mit der Bahn angereist

Zu dem Zweitliga-Spiel wurden rund 3.000 Hansa-Rostock-Fans erwartet. Am Vormittag kamen etwa 1.300 von ihnen mit der Bahn in Hamburg an. "Die Anreise war völlig problem- und störungsfrei", sagte ein Sprecher der Bundespolizei NDR 90,3. Am Hauptbahnhof zündeten die Rostock-Fans vereinzelt Böller. In Begleitung der Polizei fuhren sie mit zwei Sonder-U-Bahnen zum Millerntorstadion. In der Nähe der U-Bahn-Station Feldstraße wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet, ansonsten gab es keine Randale vor dem Spiel.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Polizeibusse parken an den Straßen rund um das Stadion. Auch die Reiterstaffel der Polizei steht am Millerntor bereit, zudem kreist der Polizeihubschrauber "Libelle" über dem Stadtteil.

Pufferzone im Stadion eingerichtet

Die Partie ist restlos ausverkauft, trotzdem wird das Stadion nicht komplett gefüllt sein: Zwischen dem Gästeblock und dem Heimbereich wurde eine Pufferzone eingerichtet. Im Stadion werden zudem keine alkoholischen Getränke verkauft und zusätzliche Ordnerinnen und Ordner eingesetzt.

