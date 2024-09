Stand: 17.09.2024 09:58 Uhr St. Pauli: Zwei Männer nach Messerstecherei verletzt

Bei einer Messerstecherei im Hamburger Stadtteil St. Pauli sind am frühen Dienstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Einer wurde mit einer Schnittverletzung an der Hand auf der Reeperbahn aufgefunden, der andere wurde mit einem Messerstich im Bein in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte Blutspuren bis zur Balduinstraße zurückverfolgen. Die Hintergründe sind unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.09.2024 | 10:00 Uhr