St. Pauli: Restaurant für Büro-Neubau geräumt Stand: 30.03.2021 13:49 Uhr Die Betreiberin des indischen Restaurants "Maharaja" am Neuen Pferdemarkt hat ihr Lokal am Dienstag geräumt, um Platz für das "Paulihaus" zu machen. Gegen den Neubau gibt es massive Proteste im Stadtteil.

Nach langem Rechtsstreit fand die Übergabe der Schlüssel für die Räumlichkeiten an einen Gerichtsvollzieher in Anwesenheit von Nachbarn und Unterstützern der Initiative "St. Pauli Code Jetzt!" statt. Die Immobilie gehört der Stadt. Zur Übergabe hatte der Vermieter einen privaten Sicherheitsdienst mitgebracht. Restaurantbetreiberin Kathrin Gutmann war letztlich erst am Montag mit einer Beschwerde gegen die Räumung vor dem Landgericht gescheitert. Die martialisch mit Gesichtsmasken und Schutzkleidung auftretenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nannte sie überzogen. "Da wird man hier behandelt als wäre man ein Terrorist, mit vermummten Security-Leuten."

Landgericht bestätigt Entscheidung des Amtsgerichts

Bereits am Montag nach der Gerichtsentscheidung hatte Gutmann sagte: "Nur, weil wir raus gehen, ist ja noch lange nicht das neue Haus gebaut. Wir werden weiter versuchen, das zu verhindern", betonte sie. Es gehe in der Sache schon lange nicht mehr nur um sie und das Restaurant, sondern um die Politik im Stadtteil. Gutmann hatte bei Gericht Räumungsschutz wegen sittenwidriger und sozialer Härte geltend gemacht, weil sie noch keine anderen Räumlichkeiten für ihr Restaurant in Aussicht hat. Das Amtsgericht hatte den Antrag jedoch abgewiesen. Dagegen hatte sie Beschwerde beim Landgericht eingelegt. Dessen Richter bestätigten die Entscheidung des Amtsgerichtes, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte.

Demo vor dem Restaurant

Noch am Montagabend hatten bis zu 300 Menschen vor dem Restaurant demonstriert. Auf dem Dach spielte eine Band. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. "Auch, wenn ab Dienstag das Gebäude leer stehen wird, die vielfältigen kritischen Einwände der Initiative 'St. Pauli Code Jetzt!' und der Nachbarschaft sind unbeantwortet und ungelöst", hieß es von der Initiative dazu am Montag.

Protestler "Bau passt nicht ins Viertel"

Aus Sicht der Protestierenden passt der Bau nicht in den Stadtteil. Die Räumung zum jetzigen Zeitpunkt sei außerdem "reine Schikane", da es zum einen weitere Klagen geben werde, die aufschiebende Wirkung haben dürften, und zum anderen weil wegen der Brutzeiten derzeit keine Bäume gefällt werden dürften. "Warum also jetzt neuen Leerstand schaffen und das Maharaja verdrängen, wenn dann monatelang nichts passiert?", erklärte die Initiative.

"Paulihaus" frühestens Ende 2023 fertig

Sie bemängelt zudem, die Bewohnerinnen und Bewohner seien in die Planungen zu wenig einbezogen worden. Diese Vorwürfe weisen die Projektbeteiligten zurück. Ihren Angaben zufolge ist das Vorhaben wegen des Widerstandes bereits zwei Jahre im Rückstand. Nach der geplanten Räumung des Restaurants solle möglichst schnell mit den Arbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist frühestens für Ende 2023 vorgesehen.

Das sechsgeschossige Backsteinhaus auf einem rund 3500 Quadratmeter großen Grundstück ist ein Baugemeinschaftsprojekt mehrerer Unternehmen und soll nach Angaben der Verantwortlichen für die eigene Nutzung gebaut werden. Es wurde ein Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt unterzeichnet. Eine Autowerkstatt und ein Tonstudio, die vorher an dem Ort ansässig waren, sollen wieder einziehen können.

