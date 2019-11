Stand: 01.11.2019 16:17 Uhr

St. Pauli-Pokalspiel: Polizei gab Warnschuss ab

Flaschenwürfe, Schlagstöcke und auch ein Warnschuss: Vor dem DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend hat es Ausschreitungen gegeben, wie die Polizei zwei Tage später mitteilte.

Gäste-Fans angegriffen - dann fiel ein Schuss

Eine Stunde vor Spielbeginn sollen zwei Zivilbeamte beobachtet haben, wie mehrere St.Pauli-Anhänger auf zwei am Boden liegende Eintracht-Fans eingeschlagen und diese auch getreten hätten. Als sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gaben und zur Hilfe eilen wollten, seien sie ebenfalls attackiert worden. Daraufhin habe einer der Polizisten einen Warnschuss abgegeben.

Als weitere Einsatzkräfte helfen wollten, seien sie teilweise mit Glasflaschen beworfen worden. Nach Angaben der Polizei setzten die Beamten schließlich auch Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Auch Vorwürfe gegen Frankfurter Fans

Zudem hätten Beamte bei Einlasskontrollen drei Rucksäcke mit Pyrotechnik konfisziert und zwei Gäste-Fans in Gewahrsam genommen. Weil Frankfurter Anhänger immer wieder die Drehkreuze übersteigen wollten, habe man den Einlass zwischenzeitlich stoppen müssen. Außerdem sei noch vor Spielbeginn im Gästeblock Pyrotechnik abgebrannt worden. Auch in der Halbzeitpause hätten Vermummte auf der Südtribüne in großem Umfang entlang des Zauns Pyrotechnik gezündet.

Nach Spielende seien bis zu 100 vermummte Personen im Paulinenviertel unterwegs gewesen. Aufgrund der hohen Polizeipräsenz hätten sie sich aber in Kleinstgruppen schließlich entfernt.

