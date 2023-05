Stand: 28.05.2023 08:57 Uhr St. Pauli: Mann nach Angriff schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Stadtteil St. Pauli ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Tatwaffe war vermutlich ein Messer, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Der Angreifer sei nach der Tat am Hamburger Berg, die gegen 4 Uhr gemeldet wurde, geflüchtet. Einsatzkräfte hätten kurz danach einen Verdächtigen an der S-Bahn-Station Reeperbahn gestellt, auf den die Beschreibungen eines Zeugen zutrafen. Ob es sich tatsächlich um den gesuchten Mann handelt, werde nun geprüft. Die Mordkommission ermittelt.

