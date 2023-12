Stand: 01.12.2023 07:59 Uhr St. Pauli: Mann in Wohnung überfallen - Täter springen von Balkon

Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend im Stadtteil St. Pauli einen Mann in dessen Wohnung angegriffen. Sie schlugen mit einer Eisenstange auf den Bewohner ein, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Das Opfer wurde am Kopf verletzt. Die 17 und 21 Jahre alten Angreifer sprangen vom Balkon aus dem zweiten Stock und verletzten sich. Die Polizei konnte anschließend beide ausfindig machen. Der 17-Jährige wurden den Erziehungsberichtigen übergeben, der 21-Jährige kam in Untersuchungshaft.

