Stand: 08.07.2023 11:54 Uhr St. Pauli: Ermittlungen nach "Hitlergruß"

In Hamburg-St. Pauli hat ein Mann in der Nacht zu Sonnabend der Bundespolizei den "Hitlergruß" gezeigt. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt der Polizei gegen den 48-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich gegen vier Uhr am Bahnsteig der S-Bahnstation Reeperbahn, heißt es in der Mitteilung. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Personalien des Mannes auf und leiteten das Strafverfahren ein.

