St. Pauli: Dachstuhlbrand im Schmidts Tivoli Stand: 03.01.2023 10:55 Uhr Im Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr versucht den Brand zu löschen.

Zwei Löschzüge seien im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Betroffen ist demnach ein Hintergebäude vom Schmidts Tivoli in der Kastanienallee. Aus dem Flachdach stieg an zwei Stellen starker Rauch auf, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger NDR 90,3.

Das Feuer befindet sich nach Feuerwehrangaben in einem Zwischengeschoss, die Einsatzkräfte wollen das Dach öffnen, damit der Rauch abziehen kann. Die alte und wertvolle Bausubstanz erschwere die Brandbekämpfung, weil man mit ihr besonders umsichtig umgehen müsse, so Unger.

Theater wird wohl betroffen sein

"Das Theater ist definitiv betroffen, der Saal riecht und stinkt nach Brandrauch", so der Feuerwehrsprecher. Wie groß der Schaden am Ende sein werde, könne man noch nicht einschätzen. Die Feuerwehr ist mit 40 Einsatzkräften vor Ort, Verletzte gibt es nicht. Für die Löscharbeiten sperrte die Polizei die Davidstraße in Richtung Reeperbahn ab.

AUDIO: Brand beim Schmidts Tivoli (1 Min) Brand beim Schmidts Tivoli (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2023 | 11:00 Uhr