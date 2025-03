Stand: 17.03.2025 13:02 Uhr St. Pauli: 20-Jähriger nach Streit mit Messer festgenommen

Auf St. Pauli hat es am Wochenende eine Festnahme gegeben. Laut Hamburger Polizei waren am frühen Sonnabendmorgen in der Talstraße mehrere Menschen in Streit geraten. Ein 20-Jähriger soll dabei versucht haben, einen Kontrahenten gezielt mit einem Messer am Hals zu verletzen. Der 19-Jährige blieb aber unverletzt. Zivilfahnder nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Totschlags erlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.03.2025 | 13:00 Uhr