Stand: 21.11.2023 14:30 Uhr St. Georg: Verkehrspolizist von 20-Jährigem attackiert

In St. Georg ist am Montag ein Verkehrspolizist angegriffen worden, der gerade mit einer Schulklasse unterwegs war. Ein junger Mann überquerte die Straße Lange Reihe trotz Rotlicht zeigender Ampel. An der wartetet der Beamte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Der Polizist sprach den 20-Jährigen auf sein Verhalten an, der ihm daraufhin unvermittelt mit einer Getränkedose und danach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Beamte überwältigte den Angreifer mit Pfefferspray. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

