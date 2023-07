Stand: 09.07.2023 12:30 Uhr St. Georg: Offenbar vergewaltigte Frau im Gebüsch aufgefunden

In St. Georg ist am Sonntagmorgen eine Frau aufgefunden worden, die offenbar vergewaltigt wurde. Passantinnen und Passanten entdeckten sie in einem Gebüsch in einer kleinen Parkanlage am Ferdinandstor nahe den Bahngleisen. Die Frau war fast nackt und zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte brachten sie ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Auf den Täter gibt es noch keinen Hinweis.

