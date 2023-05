Stand: 29.05.2023 14:19 Uhr St. Georg: Kinder melden mutmaßlichen E-Scooter-Dieb

In St. Georg haben zwei Kinder einen mutmaßlichen E-Scooter-Dieb überführt. Die beiden Elfjährigen hatten in der Langen Reihe beobachtet, wie ein Mann einen abgeschlossenen E-Scooter hinter sich herzog. Sie verfolgten den Mann und riefen die Polizei. Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen, zeigten die Kinder ihnen, wo sich der Mann versteckt hatte. In der Knorrestraße nahmen sie den 30-Jährigen fest.

