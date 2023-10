Stand: 04.10.2023 12:35 Uhr St. Georg: Fahrgast bei Vollbremsung eines Busses verletzt

Bei der Vollbremsung eines HHV-Busses in der Langen Reihe ist am Mittwoch ein Fahrgast gestürzt und verletzt worden. Der Busfahrer wollten offenbar einem Auto ausweichen. Da in dem Linienbus zahlreiche Menschen waren, rasten zunächst viele Rettungswagen zur Unfallstelle nach St. Georg.

