Stand: 26.08.2023 09:40 Uhr St. Georg: Erneut Feuer in Mehrfamilienhaus an der Koppel

Im Hamburger Stadtteil St. Georg hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen Brand gelöscht - am Samstagmorgen ist in demselben Gebäude an der Koppel erneut ein Feuer ausgebrochen. Gegen 4 Uhr morgens gab es einen Feueralarm - erst gegen halb acht konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. In dem Gebäude sind Wohnungen und eine Kita untergebracht. Am Freitag hatten 50 Feuerwehrleute den Brand im Dachgeschoss gelöscht. Die Kita-Kinder konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.08.2023 | 10:00 Uhr