Spritpreise: Diesel in Hamburg derzeit am günstigsten

Hamburg ist zusammen mit Berlin derzeit das günstigste Bundesland beim Tanken. Das hat eine ADAC-Auswertung ergeben. Demnach hat Hamburg mit durchschnittlich 1,603 Euro die niedrigsten Dieselpreise. In Berlin ist Benzin mit einem Durschnittspreis von 1,756 Euro am günstigsten. In Brandenburg zahlen die Dieselfahrerinnen und -fahrer am meisten: nämlich 7,5 Cent mehr als in Hamburg.

