Sprengstoffanschlag geplant? 28-Jähriger in Hamburg festgenommen Stand: 25.04.2023 14:31 Uhr Die Polizei hat in Hamburg einen 28-Jährigen wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags festgenommen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Dienstag gemeinsam mit dem Landes- und dem Bundeskriminalamt mitteilte, soll der verdächtige Syrer gemeinsam mit seinem im bayerischen Kempten lebenden Bruder "aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung" heraus einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es den Angaben zufolge nicht.

Verdächtiger kaufte Grundstoffe für sprengfähiges Material

Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, soll der 28-jährige Hauptbeschuldigte seit einigen Wochen über Onlineplattformen Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials gekauft haben. Sein 24-jähriger Bruder soll ihn in der Tatplanung bestärkt und somit Beihilfe geleistet haben. Gegen den 28-Jährigen lag den Angaben zufolge bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor.

Rund 250 Polizeikräfte im Einsatz

Am Dienstag durchsuchten Polizistinnen und Polizisten mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten im Allgäu sowie bei Kontaktpersonen der beiden Männer. Es wurden umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen, beschlagnahmt. An dem Einsatz waren rund 250 Polizeikräfte beteiligt.

Innensenator Grote lobt Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) lobte bei diesem Fall die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der Hansestadt mit denen des Bundes. Auch alle an den Ermittlungen im Vorfeld Beteiligten hätten "hochprofessionelle und erfolgreiche Arbeit" geleistet. "Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen", sagte Grote.