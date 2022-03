Sportwagen-Unfall an den Elbbrücken - Insassen flüchten Stand: 27.03.2022 15:59 Uhr Schwerer Unfall auf der Autobahn A255: In Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Veddel fuhr am Sonntagmittag ein Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke.

Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock des AMG Mercedes herausgerissen wurde. Er rutschte 100 Meter weit über die Fahrbahn und fing dann Feuer. Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehrere hundert Meter Länge.

Drei weitere Autos beschädigt

Drei Männer in dem Unfallwagen flüchteten nach Polizeiangaben zu Fuß, nach ihnen wird jetzt gefahndet. Bei dem Crash wurden außerdem drei weitere Autos beschädigt. Sie wurden offenbar von dem herausgerissenen Motorblock und anderen Trümmerteilen getroffen.

Außerdem gibt es mehrere Leichtverletzte, die den Unfall mitansahen und Schocks erlitten. Darunter sind ein Rentner-Ehepaar und ein Vater mit seinen Kindern, der hinter dem Unfallauto fuhr.

Lange Staus

Die Autobahn war am Mittag zwischenzeitlich in Richtung Süden voll gesperrt. Stadtauswärts kam es an den Elbbrücken zu langen Staus, auch die Umgehungsstraßen waren überlastet.

