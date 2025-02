Sportgala: Sprinter Ansah zum Hamburger Sportler des Jahres gekürt Stand: 12.02.2025 08:27 Uhr Bei der Hamburger Sportgala sind am Dienstagabend in der Handelskammer die Sportlerinnen und Sportler des Jahres geehrt worden. Alle Auszeichnungen gingen an Teilnehmende der Olympischen Spiele von Paris.

Der schnellste Mann Deutschlands darf sich nun auch Hamburgs Sportler des Jahres nennen: Owen Ansah vom HSV lief als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in weniger als zehn Sekunden. Zur Sportgala hätte es der Sprinter trotzdem fast nicht rechtzeitig geschafft: Er habe noch schnell seinen zweijährigen Sohn ins Bett bringen müssen, entschuldigte sich Ansah und sorgte so für einen Schmunzler bei den knapp 600 geladenen Gästen in der Handelskammer.

Auszeichnungen für Henseleit und Ehlers/Wickler

Team des Jahres wurden die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV Hamburg, die in Paris die Silbermedaille gewonnen hatten. Ebenfalls mit Olympia-Silber dekoriert: Hamburgs Sportlerin des Jahres, die Golferin Esther Henseleit. Der Ehrenpreis ging an die langjährige Leiterin des Olympiastützpunkts Ingrid Unkelbach, die in den Ruhestand gegangen war.

Aktion "Welle machen" von NDR 90,3 war nominiert

Den "Active City Award" erhielt Peter Merck von der Golf Lounge für sein Engagement für den Sport in der Stadt. Für diesen Preis war auch NDR 90,3 nominiert gewesen - für die Aktion "Welle machen", bei der 80 neue Schwimmlehrerinnen und -lehrer ausgebildet wurden.

