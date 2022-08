Stand: 14.08.2022 19:30 Uhr Sportboot läuft bei Altengamme auf Grund

Auf der Elbe bei Altengamme ist ein Sportboot am Sonntag auf Grund gelaufen. Es war am Vormittag auf einen Steinhaufen, ein sogenanntes Stack, aufgefahren. Beide Schiffsinsassen blieben unverletzt. Zeugen hatten gemeldet, dass das Boot zu sinken drohe, darum rückte die Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften an. Ein Mann wurde an Land gebracht, der Schiffsführer blieb nach Angaben der Feuerwehr an Bord um mit Einsetzen der Flut am Abend das Boot wieder freizubekommen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 14.08.2022 19:30