Stand: 30.11.2023 17:30 Uhr SportScheck stellt Insolvenzantrag

Im Signa-Konzern von René Benko gibt es den nächsten Insolvenz-Antrag. Auch der bundesweiten Kette SportScheck geht das Geld aus. Sie hat 34 Filialen - in Hamburg in der Mönckebergstraße und im Phoenix-Center in Harburg. Signa wollte SportScheck eigentlich an eine britische Sportartikel-Kette verkaufen. Das ist wegen der Insolvenz aber erstmal gestoppt.

