Stand: 27.08.2024 07:45 Uhr "Sport Bild Award": HSV-Sprinter Owen Ansah geehrt

Am Montagabend sind in der Fischauktionshalle deutsche Sportlerinnen und Sportler für herausragende Leistungen mit dem "Sport Bild Award" ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Überraschung des Jahres" wurde der HSV-Sprinter Owen Ansah geehrt.

