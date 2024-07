Stand: 31.07.2024 16:28 Uhr Spielplätze in Hamburg: Viele Beschädigungen in Altona gemeldet

Von den etwa 750 Spielplätzen in Hamburg sind viele in einem besorgniserregenden Zustand. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Die Zahl der als kaputt gemeldeten Schaukeln, Rutschen und Kletternetze steuert den Angaben zufolge auf 450 zu - besonders Altona sei davon betroffen. Die Pflege und den Zustand der Plätze - insbesondere in den Bezirken Hamburg-Mitte und Harburg - bemängelt André Trepoll von der CDU-Bürgerschaftsfraktion als "absolut inakzeptabel".

