Stand: 07.10.2023 12:33 Uhr Spiegel: Hamburg Schlusslicht bei Bearbeitung der Grundsteuer

Hamburgs Finanzämter haben offenbar ein größeres Software-Problem. Der SPIEGEL berichtet, dass deshalb die meisten Grundsteuer-Erklärungen für Immobilien noch immer nicht bearbeitet sind. In Hamburg sind das dem Bericht zufolge 45 Prozent, so wenige wie in keinem anderen Bundesland. Bremen hat schon 94 Prozent fertig. Alle Immobilien-Eigentümer mussten die Daten bis spätestens Ende Januar einreichen.

